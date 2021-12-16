Через несколько дней в регионах Центральной России ударят 35-градусные морозы, сообщили в Гидрометцентре.
По данным метеоцентра, 21-25 декабря в этой части России будут наблюдаться аномальные морозы: температура воздуха опустится на 7-12 градусов ниже нормы.
Днём воздух охладится до минус 35-30 градусов, а ночью столбики термометров покажут минус 26-21 градусов, а в северных регионах Центральной России погода будет ещё холоднее.
Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Москве ожидаются двадцатиградусные морозы.
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