На Центральную Россию обрушатся морозы до минус 35 градусов

Через несколько дней в регионах Центральной России ударят 35-градусные морозы, сообщили в Гидрометцентре.

По данным метеоцентра, 21-25 декабря в этой части России будут наблюдаться аномальные морозы: температура воздуха опустится на 7-12 градусов ниже нормы.

Днём воздух охладится до минус 35-30 градусов, а ночью столбики термометров покажут минус 26-21 градусов, а в северных регионах Центральной России погода будет ещё холоднее.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Москве ожидаются двадцатиградусные морозы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.