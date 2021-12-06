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Синоптик предупредил о "вторжении холода" в Москву в течение недели

Наука

Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков в интервью Pravda.Ru рассказал о погодных и температурных условиях в столичном регионе в ходе недели.

Синоптик предупредил о "вторжении холода" в Москву в течение недели

По словам специалиста, в столице и области уже сформировался постоянный снежный покров от 2 до 20 см на юге и на севере области соответственно, что соответствует климатической норме.

Как рассказал Старков, снег в столице в ближайшее время точно не растает на фоне устойчиво минусового температурного фона, лишь слегка превысившего климатическую норму в первые дни декабря.

Метеоролог предсказал москвичам на предстоящей неделе частую смену погоды.

"Характер погоды неустойчивый, переменчивый. Периоды слабоморозной погоды сменяются оттепелями. А смена погоды сопровождается выпадением осадков, преимущественно в виде снега", — рассказал эксперт.

По словам Старкова, сильное похолодание до -16 градусов в понедельник сменится резким потеплением во вторник, которое будет сопровождаться сильным снегопадом.

"В среду будет наблюдаться обратный процесс: волна тепла сменится вторжением холода. Ожидается обратный суточный ход температуры. Ночью - ноль градусов а к вечеру – уже до -10 градусов. И, соответственно, с гололедицей на дорогах. Вторая половина недели будет морозной. В Москве ожидается первый в этом сезоне период морозной погоды. В четверг и в пятницу, да и в субботу ночью до -8-10 градусов, по области – даже до -15 градусов. Днем -3-5 градусов", — заключил метеоролог.

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Владимир Губарев
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