Жириновский привился от коронавируса в седьмой раз

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что с сентября 2020 года сделал седьмую прививку от коронавируса.

"Ранее я уже сделал вакцинацию "Спутником V", а на этот раз — "КовиВаком" от Центра им. Чумакова. Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями. В общей сложности для меня это уже седьмой укол, начиная с сентября 2020 года. И я ни разу не болел коронавирусом, чувствую себя хорошо", — написал политик в своем Telegram-канале.

Жириновский призвал россиян вакцинироваться и посетовал, что в России вакцинация всё ещё пользуется недостаточной популярностью, несмотря на высокий процент смертности от коронавируса.

Лидер ЛДПР выразил сожаление, что половина населения РФ ещё не созрела для вакцинации.

Ранее Жириновский предложил разработать систему поощрений для жителей России, которые привились от коронавируса, например, освобождать их от штрафов за лёгкие нарушения или от административной ответственности.

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