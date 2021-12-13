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В Госдуме предложили запретить снимать детей в рекламе фастфуда

Общество

С инициативой ограничить участие несовершеннолетних в рекламе фастфуда и сахаросодержащих продуктов выступил депутат Госдумы России Евгений Фёдоров. По мнению парламентария, это влияет на формирование вредных пищевых привычек.

В Госдуме предложили запретить снимать детей в рекламе фастфуда

Фёдоров отметил, что, увидев ребёнка в рекламе подобных продуктов, другие начинают подражать. Это влияет на здоровье подрастающего поколения.

"В целях защиты здоровья детей, минимизации рисков формирования у них вредных пищевых привычек прошу вас оценить целесообразность ограничить право производителей фастфуда и сахаросодержащих напитков обращаться в рекламе к несовершеннолетней аудитории, в том числе с помощью использования образов несовершеннолетних непосредственно в рекламных материалах", — цитирует обращение Фёдорова на имя главы Минздрава Михаила Мурашко RT.

По словам парламентария, сейчас в законодательстве нет каких-либо ограничителей возрастного ценза для подобной продукции. Детей запрещено показывать в рекламе алкоголя, табака, оружия и азартных игр.

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Фастфуд уничтожает людей
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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