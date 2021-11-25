В Московской области нашли преступника, который 25 лет скрывался в монастырях

В Московской области спустя 25 лет нашли преступника, который прятался в монастырях. Его удалось отыскать благодаря женщине, которую он полюбил.

По данным правоохранителей, в 18 лет злоумышленник едва не убил ножом парня из-за ревности. Будучи сыном влиятельного человека, молодой человек решил, что его не смогут наказать, но судья заявил о суровом приговоре — пять лет лишения свободы. Тогда преступник и исчез.

"Андрей изображал из себя паломника, кочующего по святым местам. Годами жил в обителях трудником — мирским человеком, исполнявшим нехитрую бытовую работу за кров и еду. В каждом монастыре он появлялся под разными именами, конечно, братия даже не догадывалась о его криминальном прошлом", — рассказали для интернет-издания "Подмосковье Сегодня" в отделе розыска УФСИН по региону.

Девушка разыскиваемого мужчины устроила его к себе в автосервис. Местные жители называли нового мастера порядочным и трудолюбивым, без вредных привычек. Оперативники пригласили предполагаемого преступника в отделение и выяснили, что это — тот парень, которого искали с 1996 года. По словам правоохранителей, мужчина пожалел, что не отбыл наказание сразу, а потратил столько лет на попытки в страхе скрыться.

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