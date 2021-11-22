Первый регион РФ ввёл обязательную самоизоляцию для непривитых

Ханты-Мансийский автономный округ стал первым регионом Российский Федерации, который ввёл обязательную самоизоляцию для невакцинированных.

Власти Югры ввели в четырёх муниципалитетах автономного округа обязательную самоизоляцию для людей, которые не привились. Ограничительный режим будет действовать с 22 ноября по 5 декабря в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе.

Самоизоляцию можно не соблюдать тем, кто сделал прививку от коронавируса и переболел COVID-19, если у них имеется QR-код.

Также в указанных муниципалитетах приостановили проведение массовых мероприятий, а также запретили барам, кафе, ресторанам и фитнес-клубам работать ночью.

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