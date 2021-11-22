Мэр Владивостока помог буксующей автовладелице вытолкать машину

Мэр города Владивостока Константин Шестаков лично оказал помощь жительнице города во время снегопада, приняв участие в выталкивании буксующего автомобиля.

В интернете был размещен видеоролик, на котором видно, как градоначальник вместе с тремя мужчинами выталкивают автомобиль, который не может подняться вверх по скользкой дороге.

В пресс-службе мэра пояснили, что местная жительница не могла подняться, потому что её машина была на летней резине, а градоначальник в это время объезжал город по дороге в свой штаб.

"Мы сейчас помогли девушке, которая не могла подняться в подъём на улице Нейбута. Посмотрели — резина летняя. В случае если вы не "переобулись", примите решение остаться дома", — такое обращение к жителям города записал Шестаков на своей странице в Instagram.

Дальний Восток накрыл снежный циклон. С утра 22 ноября во Владивостоке идёт сильный мокрый дождь. Синоптики прогнозируют усиление снегопада и гололедицы.

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