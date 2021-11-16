Адвокат Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии весной этого года, объяснил, что о признании его подзащитного вменяемым ему известно со слов следователя.
Защитник Галявиева, которого обвиняют в убийстве девятерых человек, Владимир Богдан рассказал, что сделал вывод о вменяемости Ильназа, так как тот написал отказ от адвоката.
"Это сказано следователем. А заявление об отказе от защитника от него могло быть получено только в случае, если он признан вменяемым. В ином случае он не обладает процессуальным правом отказаться от защитника", — цитирует слова юриста Телеканал "360".
Богдан не исключает, что на его подзащитного могли надавить. Он рассказал, что не может связаться с Галявиевым. Не имеет возможности общаться с сыном и мать обвиняемого.
"Письма просто не доходят до него, он находится в изоляции", — отметил адвокат.
Богдан рассказал, что Ильназ писал родителям, что хочет, чтобы его защищали.
Защитник предположил, что права его подзащитного нарушают, стремясь передать его другому юристу, выбранному следователем.
Богдан считает, что в суд дело Галявиева, возможно, будет направлено в декабре.
"В судебном следствии мы в любом случае будем присутствовать. Речь идет о следующей стадии уголовного процесса — судебном следствии. На этом этапе возможности следствия препятствовать работе адвоката, вернее, влиять на выбор защитника, сильно сужаются", — объяснил юрист.
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