Москвичи начали записываться на экспресс-тестирование на COVID-19 онлайн

Заявку на экспресс-тестирование на коронавирус москвичи могут оставить онлайн. Сделать это можно на сайте и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", пояснила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

По сообщению заммэра, для этого необходимо несколько документов и указать:

номер и серию паспорта,

номера полиса СНИЛС или ОМС,

дату рождения,

пол,

номер телефона,

адрес фактического проживания.

Как отметила Ракова, до этого горожане были вынуждены вписывать данные в бланк заявки от руки.

"Для безопасности горожан мы оперативно развернули 71 точку экспресс-диагностики на COVID-19 по всей столице. Чтобы сделать процесс ещё удобнее для москвичей, мы предусмотрели возможность подачи заявки на тестирование в онлайн-формате", — пояснила Ракова на официальном сайте мэра Москвы.

После заполнения заявки система выдаст временный QR-код, который необходимо предъявить в пункте тестирования. Как подчеркнула Ракова, электронный документ будет действовать в течение двух дней.

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