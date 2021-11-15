Заявку на экспресс-тестирование на коронавирус москвичи могут оставить онлайн. Сделать это можно на сайте и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", пояснила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
По сообщению заммэра, для этого необходимо несколько документов и указать:
Как отметила Ракова, до этого горожане были вынуждены вписывать данные в бланк заявки от руки.
"Для безопасности горожан мы оперативно развернули 71 точку экспресс-диагностики на COVID-19 по всей столице. Чтобы сделать процесс ещё удобнее для москвичей, мы предусмотрели возможность подачи заявки на тестирование в онлайн-формате", — пояснила Ракова на официальном сайте мэра Москвы.
После заполнения заявки система выдаст временный QR-код, который необходимо предъявить в пункте тестирования. Как подчеркнула Ракова, электронный документ будет действовать в течение двух дней.
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