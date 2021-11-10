Онищенко не одобряет обязательную вакцинацию от COVID-19

Врач-эпидемиолог, академик РАН и заслуженный врач России Геннадий Онищенко не одобряет обязательную вакцинацию от коронавируса. Он убеждён, что нужно не заставлять, а убеждать вакцинироваться. Не исключены, по его мнению, экономические методы воздействия работодателей в отношении своих подчинённых. Об этом эпидемиолог рассказал РИА Новости:

"Никаких законов менять не надо, никаких обязательностей не нужно вводить, потому что это приведёт к тому, что у нас произойдёт в обществе взрыв. Но работать с населением надо — убеждать, доказывать. А кто-то должен понять утилитарную вещь: хочешь получать зарплату — иди прививайся, не хочешь — твоё право, тоже, пойдёшь на биржу труда, и я имею право тебе это предъявить".

Также Онищенко предложил работодателям негосударственных компаний не выплачивать больничный тем сотрудникам, которые приняли добровольное решение не вакцинироваться.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация от COVID-19 должна быть обязательной.

По мнению председателя комитета СФ по конституционному законодательству Андрея Клишаса, конституционные права граждан России в случае обязательной вакцинации нарушены не будут.

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