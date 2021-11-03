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Собчак прокомментировала новость о цифровизации тюрем

Общество

В России собираются внедрить нейросеть, которая будет распознавать пытки в тюрьмах. Собчак, которая взяла интервью у человека, вынесшего из мест заключения огромный архив с кадрами пыток, объяснила, что думает по этому поводу.

Собчак прокомментировала новость о цифровизации тюрем

В тюрьмах и колониях страны должны появиться новые системы, контролирующие и анализирующие труд заключенных.

Самой масштабной станет "Система распознавания лиц, поведенческого анализа и пост-анализа собранных данных в рамках цифрового профиля осужденного для корректировки программы ресоциализации, построенной на базе искусственного интеллекта".

Нейросеть призвана распознавать лица заключенных и сотрудников, а также определять драки или пытки. Сообщается, что первый этап проекта цифровизации ФСИН потребует 22,5 миллиарда рублей.

Собчак отреагировала на перспективу внедрения инновационного проекта.

"Ну, честно говоря, даже рука пошутить не поднимается — 22,5 миллиарда за некую нейросеть, которая будет распознавать пытки. Распознавать, а потом записывать для "служебного пользования"?" — пишет журналистка в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

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