Омбудсмен и Совет Федерации готовят законопроект о наказании за пытки в тюрьмах

Омбудсмен Татьяна Москалькова и российские сенаторы разрабатывают законопроект о наказании за пытки по отношению к заключённым в тюрьмах. Об этом 14 октября сообщила уполномоченный по правам человека в нашей стране.

Москалькова подчеркнула, что в цивилизованном государстве не должно быть издевательств над людьми. Поэтому её аппарат совместно с Советом Федерации России работают над законопроектом, который бы препятствовал пыткам в колониях. Омбудсмен выразила надежду, что члены Государственной думы поддержат эту инициативу.

"С ФСИН мы в постоянном диалоге. Ситуация с Саратовом, как и с Ярославлем, с Иркутском, (там фиксировали сообщения о пытках среди заключённых. — Прим. Ред.) — совершенно вопиющий случай, который должен получить самую принципиальную оценку со стороны государственных органов, ответственных за эту деятельность", — подчеркнула Москалькова, которую цитирует ТАСС.

Она добавила, что после информации о пытках возбудили семь уголовных дел, а также отстранили руководителей заведений, где истязали людей.

Ранее по факту пыток в Саратовской области ФСИН уволила четыре сотрудника ведомства.

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