Главный раввин России призвал не возвращать "национальность" в паспорт

Берл Лазар заявил, что прописывать в главном документе национальность обладателя паспорта "нет смысла". По словам главного раввина страны, эта графа не несёт в себе информативности.

По словам Лазара, вне зависимости от того, где гражданин России предъявляет паспорт, мало кто смотрит на национальность.

"Подумайте, в каких ситуациях вы должны предъявлять паспорт? Ни одна из этих ситуаций не предоставляет особых прав и не возлагает особых обязанностей на человека по национальной принадлежности. Поэтому графе "национальность" в паспорте не место", — цитирует Лазара РИА Новости.

Раввин считает, что, безусловно, национальность важна, но к документу не имеет отношения.

Вернуть отметку о национальной принадлежности в паспорте предложили ещё летом этого года. Инициатором выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Как отметил парламентарий, внесение этих данных в главный документ гражданина сугубо "добровольное".

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