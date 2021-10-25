В Кремле оценили меры по поддержке граждан в условиях коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль и правительство считают достаточными меры по поддержке россиян и бизнеса в условиях распространения коронавируса.

По его словам, Кремль и правительство следят за ситуацией с COVID-19 и считают её сложной.

"Все будут внимательно смотреть, как она будет дальше развиваться", — сказал Песков, слова которого приводит "Интерфакс".

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремле считают достаточными уже существующие меры по поддержке бизнеса и граждан в условиях антикоронавирусных ограничений. Он добавил, что все методы поддержки работают.

На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях. Для некоторых регионов нерабочая неделя могла начаться уже с 23 октября. Главы субъектов России могут установить нерабочие дни досрочно, не дожидаясь 30 октября.

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