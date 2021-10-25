Россияне могут получить штраф за "неправильно" выброшенную мебель

По словам члена Ассоциации юристов России Ольги Митевой, выброс мебели в общие мусорные контейнеры грозит россиянам штрафом до двух тысяч рублей. Шкафы, столы и диваны считаются уже крупногабаритными отходами и их необходимо правильно утилизировать.

Так, крупногабаритными, согласно закону, принято считать отходы превышающие полметра в высоту, ширину или длину.

"Нарушения, например, могут зафиксировать общественные экологические инспекторы или просто неравнодушные граждане и подать заявление вместе с материалами фиксации в госорганы, например, в полицию, на специальные горячие линии, которые действуют в ряде муниципалитетов, или в управляющую компанию", — цитирует юриста РИА Новости.

За первое нарушение могут выписать штраф в размере от тысячи до двух тысяч рублей. Если же нарушителя поймают второй раз, сумма составит до трёх тысяч рублей. По словам юриста, вывоз подобного мусора уже заложен в тарифы от регулятора и мебель нужно выбрасывать на специальные площадки. Правда, что это за площадки, специалист не уточнила.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что жильцы многоквартирных домов могут получить штраф за хранение консервации в общем подвале.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.