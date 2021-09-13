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Эксперт: за продажу овощей с огорода придётся заплатить налог

Общество

Налог на доход от овощей придётся заплатить тем, кто привлекал для работы на своём огороде наёмных рабочих. А также, если размер земельного участка, с которого была собрана продукция на продажу, превышает полгектара. 

Эксперт: за продажу овощей с огорода придётся заплатить налог

Фермерские хозяйства обязаны платить в казну 13% от общего дохода, если занимаются реализацией своей продукции, передаёт "Прайм" слова эксперта, доцента кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Равиля Ахмадеева

К тому же необходимо получить документ, что земля не находится в аренде или не выдана на бесплатной основе. 

В любых других случаях, с продажи овощей необходимо заплатить налог

Ранее эксперты предупредили, что за хранение солений можно получить штраф. Речь идёт о многоквартирных домах, в которых жильцы оставляют банки с консервацией в подвале, что противоречит нормам закона противопожарной безопасности. Так, за банку разносолов можно получить штраф до трёх тысяч рублей. 

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Осторожно: овощи «с таблицей Менделеева»!
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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