Эксперт: за продажу овощей с огорода придётся заплатить налог

Налог на доход от овощей придётся заплатить тем, кто привлекал для работы на своём огороде наёмных рабочих. А также, если размер земельного участка, с которого была собрана продукция на продажу, превышает полгектара.

Фермерские хозяйства обязаны платить в казну 13% от общего дохода, если занимаются реализацией своей продукции, передаёт "Прайм" слова эксперта, доцента кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Равиля Ахмадеева.

К тому же необходимо получить документ, что земля не находится в аренде или не выдана на бесплатной основе.

В любых других случаях, с продажи овощей необходимо заплатить налог.

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