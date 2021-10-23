Сочинцы отстояли дорогу, на которой власти изменили режим после ДТП с Собчак

Администрация Сочи возобновила прежнее движение на двух участках федеральных дорог А-149 Адлер — Красная Поляна и Адлер — "Альпика-Сервис", которые ведут в Красную Поляну. На этой трассе произошло смертельное ДТП с участием журналистки Ксении Собчак.

Сочинские власти пошли на встречу местным жителям, которые выступили за двустороннее движение, действующее до трагедии с Собчак. Мэр города Алексей Копайгородский и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев приняли это решение вместе с руководителем Министерства транспорта России Виталием Савельевым.

"Все дальнейшие изменения, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения, будут проводиться исключительно после детальной проработки и создания необходимой дорожно- транспортной и инженерной инфраструктуры с учётом мнения жителей населённых пунктов, прилегающих к автодорогам", — подчеркнули в пресс-службе администрации в беседе с "РГ".

Ранее сочинцы собрались на трассе в Адлере, чтобы выразить своё недовольство действиями властей, которые "отменили встречку" после аварии с Собчак, чем усложнили жизнь местным жителям. Из-за нового правила поменялся маршрут общественного транспорта. Также граждане возмутились увеличением времени на поездки. Как рассказали протестующие телеграм-каналу "Смотри", кто-то из них вместо десяти минут стал приезжать на работу за два часа.

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