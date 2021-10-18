Врач-инфекционист рассказал о защитных функциях вакцины от COVID-19 для детей

Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что в вакцине от коронавируса для детей будет меньше антигена, чем во взрослой вакцине, однако все защитные функции сохранятся.

По словам Малышева, в детской вакцине содержится меньшее количество антигена, однако препарат будет эффективен для эпидемиологической и иммунологической защиты.

Центр Гамалеи направил в Министерство здравоохранения РФ документы на регистрацию вакцины от коронавируса для детей "Гам-КОВИД-Вак-М".

Ранее молекулярный биолог Елена Калле предупредила об опасности использования вакцин для детей, потому что это опасно для здоровья ребёнка.

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