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Сахалинские власти отреставрировали памятник Гагарину, найденный в грязи

Общество

На Сахалине 15 октября отреставрировали памятник Герою Советского Союза Юрию Гагарину. Таким образом власти отреагировали на возмущение местных жителей, которые в августе нашли монумент в честь космонавта  среди мусора и грязи.

Сахалинские власти отреставрировали памятник Гагарину, найденный в грязи

Фотографии торжественного открытия барельефа выложили в официальном Instagram-аккаунте администрации Невельского городского округа. В мероприятии приняли участие мэр Алексей Шабельник и председатель районного собрания Иван Насыпайко. Кроме того, на новый монумент посмотрели местные жители.

"Для нас это не просто барельеф — это историческая память", — подчеркнул Шабельник.

Кроме того, в социальной сети объяснили, что памятник лётчику-космонавту — первый экспонат рядом с музеем. Власти планируют сделать большой культурный объект на открытом воздухе.

Ранее в августе на побережье Сахалина граждане нашли разрушенный памятник Гагарину. В обществе негодовали из-за властей, которые так отнеслись к памяти героя.

"Да уж, не осталось для людей ничего святого, ни Родины, ни флага, ни героев, только культ денег", — прокомментировала ситуацию местная жительница Оксана.

Также возмутились сахалинские фотографы, которые отдыхали возле монумента.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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