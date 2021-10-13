Депутат Госдумы Журова не оценила шутку Хабиба

Заслуженный мастер спорта России и действующий депутат Госдумы Светлана Журова осудила Хабиба Нурмагомедова за неудачную шутку в соцсетях.

Хабиб Нурмагомедов подшутил над Конором Макгрегором в свое аккаунте в Instagram, выложив сторис с фото бывшего соперника и написав от его имени: "Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы". Публикация стала грубой отсылкой к нападению уроженцев Дагестана на мужчину, который заступился за девушку в московском метро.

Журова с негативом восприняла поступок Нурмагомедова, ее высказывание приводит Sport24:

"Этой публикацией он высмеял не только Макгрегора, но и пострадавшего. На такие темы лучше не шутить. Парень проявил настоящий героизм, поэтому его и наградили… Люди воспринимают такие публикации буквально. Уверена, что этого не стоило делать, особенно когда ты являешься именитым спортсменом".

Ранее Pravda. Ru сообщила о неоднозначной публикации Нурмагомедова, которая вызвала резонанс в соцсетях.

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