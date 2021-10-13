Закончен бой: в Петербурге скончалась блогер-ветеран ВОВ Зинаида Корнева

12 октября ушла из жизни ветеран войны Зинаида Корнева, которая в начале пандемии прославилась на весь мир благодаря своей благотворительной деятельности — заслуженная пенсионерка стала ютубером и собирала средства на помощь семьям медиков, погибших от коронавируса в "красных зонах".

Напомним, вдохновившись идеей ветерана из Британии Тома Мура, Зинаида Антоновна Корнева каждый день рассказывала истории о войне, которые публиковала на своем канале в YouTube. Все деньги, которые жертвовали подписчики — почти 4,5 миллиона рублей — ветеран передала в "красные зоны" для семей врачей и медперсонала, спасающих жизни.

В ноябре президент России Владимир Путин наградил Корневу знаком отличия "За благодеяние".

О смерти Зинаиды Корневой сообщила её внучка. Елена Фомичёва рассказала журналистам, что бабушка "не страдала от каких-либо серьёзных заболеваний" и умерла "от возраста". 27 сентября Зинаида Корнева отметила своё 99-летие.

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