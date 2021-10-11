Вирусолог прокомментировал слова Поповой о риске распространения чумы в мире

Российский ученый-вирусолог, академик РАН, главный научный сотрудник Центра имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов прокомментировал Pravda.Ru слова главного санитарного врача России Анны Поповой о возросших рисках распространения чумы.

"У нас колоссальный опыт в России с чумой. Это же заболевание местное, локализованное. Это не грипп, это не ковид. Он привязан к местности. В основном это степи, где переносчиками чумы являются крысы, тарбаганы, суслики и так далее", — сказал Ершов.

По словам вирусолога, в России есть противочумная сеть научно-исследовательских институтов, во главе которых стоит институт "Микроб" в Саратове. Ученые контролируют распространение чумы и фиксируют вспышки, добавил специалист.

"То, что говорит Попова имеет какое-то основание, но и так уже напуганы люди этим COVID. Еще пугать чумой... В этом смысле, мне кажется, такие вещи так объявлять публично людям, которые не готовы, не знают, мне это не импонирует, я считаю, что так нельзя", –– считает вирусолог.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова заявила о возросших рисках распространения чумы. По ее словам, это связано с климатическими изменениями и антропогенным воздействием на природу.

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