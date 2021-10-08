Председатель городского комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что если пожилые люди будут неохотно вакцинироваться от коронавируса, то могут быть введены дополнительные ограничения для этой категории граждан.
По словам Лисовца, в последние недели в Петербурге существенно выросли темпы вакцинации. По данным на начало недели, в городе вакцинировался 221 человек из 100 тысяч, что позволило попасть в топ-3 рейтинга российских регионов по темпам вакцинации (первое и второе место заняли, соответственно, Брянская и Пензенская области).
Лисовец отметил, что этот темп не удовлетворяет городские власти.
"Доля жителей в возрасте 60 лет и старше среди всей когорты граждан составляет всего 40%. То есть из проживающих в городе 1,3 миллиона жителей в возрасте 60 лет и старше вакцинировано пока 526 тысяч жителей", — сказал председатель комитета.
Он выразил надежду, что пожилых жителей Петербурга удастся убедить сделать прививку от коронавируса. В противном случае придётся вводить ограничительные меры, подчеркнул Лисовец.
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