Поступает много жалоб на сбои в работе "ВКонтакте"

Крупнейшая сеть в рунете "ВКонтакте" дала сбой. Об этом свидетельствуют данные на сервисе Downdetector — сайт отслеживает сбои и отключения интернет-ресурсов.

В пятницу, 8 октября, в 14:15 мск было зафиксировано 697 жалоб на работу социальной сети, 45% пользователей столкнулись с проблемами в приложении "ВКонтакте", 36% пожаловались на работу сайта, 19% заметили неполадки с подключением к серверу.

На сбои обратили внимание жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и других городов России.

Пресс-служба "ВКонтакте" сообщила ТАСС, что специалисты работают над устранением проблемы:

"Все сервисы и продукты "ВКонтакте работают. У части пользователей могут медленнее загружаться некоторые разделы "ВКонтакте" — это кратковременный эффект, который мы прямо сейчас исправляем".

Pravda.Ru размещала ранее информацию о глобальном сбое в работе приложений Facebook, Instagram и WhatsApp.

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