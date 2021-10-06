"Солдатские матери" Петербурга рассказали о планах после приказа ФСБ

Правозащитная организация "Солдатские матери Санкт-Петербурга" продолжит свою деятельность по другим направлениям после публикации приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, в соответствии с которым организация не может работать с военнослужащими. Об этом Pravda.Ru сообщили в пресс-службе петербургских "Солдатских матерей".

"Во всех остальных форматах мы продолжаем свою деятельность без каких-либо ограничений, купирования. Мы продолжаем работать по защите прав призывников и по линии альтернативной гражданской службы. Все ресурсы останутся. Мы просто прекращаем одно из направлений нашей деятельности", — сообщили представители пресс-службы.

Ранее организация опубликовала на своем сайте заявление, что она прекращает работу с военнослужащими после появления приказа ФСБ о списке данных, сбор которых может стать угрозой национальной безопасности.

"К сожалению, принятый перечень накладывает серьёзные ограничения на работу нашей организации <…> Мы были готовы к подобному развитию событий и объявляем о том, что вынуждены переформатировать свою работу. Прежде всего это касается нашего направления по работе с военнослужащими. Мы приняли решение закрыть данное направление своей деятельности в надежде на то, что в ближайшие годы наметится обратная тенденция", — говорится в заявлении "Солдатских матерей Санкт-Петербурга".