"Единая Россия" поставила Владимира Машкова перед выбором

Представители "Единой России" объяснили, что Владимиру Машкову придётся покинуть должность худрука Театра Олега Табакова, если он собирается стать депутатом Госдумы.

Владимир Машков баллотировался в Государственную думу от Москвы. Первоначально сообщалось, что мандат не достанется Владимиру Львовичу, однако потом появился один вакантный мандат, который планируют отдать народному артисту России.

При этом политика от 57-летнего артиста потребует немало жертв. Согласно правилам, кандидаты в депутаты должны официально покинуть свои рабочие места на момент регистрации их депутатами.

Как сообщает РИА Новости, замминистра труда РФ Ольга Баталина, получившая мандат депутата Госдумы, подала заявление об уходе со своего поста премьеру РФ Михаилу Мишустину.

Таких же шагов ждут и от Владимира Машкова. Он должен распрощаться с постом худрука Московского театра Олега Табакова.

При этом в "Единой России" не уверены, что ради кресла в Госдуме Машков откажется от работы в театре.

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