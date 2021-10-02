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Историк не считает обвенчанного в Исаакиевском соборе Романова великим князем

Общество

Специалист скептически отнёсся к тому, что Георгий Романов, выбравший местом своего венчания Иссакиевский собор Санкт-Петербурга, провозгласил себя великим князем.

Историк не считает обвенчанного в Исаакиевском соборе Романова великим князем

В северной столице прошло "царственное" торжество, а именно — венчание представителя дома Романовых. В последний раз подобное мероприятие проходило в нашей стране больше века назад.

Узами брака сочетались наследник династии Романовых цесаревич великого князя Георгия Михайловича и его итальянская избранница Ребекка Беттарини.

Специалисты спорят о принадлежности жениха к роду Романовых.

"Он к императорской династии имеет весьма косвенное отношение, потому что Романовым он считаться не может. Его мать была Романова, а по отцовской линии он принадлежит к какой-то немецкой династии", — говорит историк Леонид Кавца в интервью Телеканалу "360".

Эксперт отмечает, что сейчас как таковых великих князей уже нет, да и претензии жениха на этот титул далеко не все Романовы признают.

"Некий гражданин, который происходит от царской фамилии, решил объявить себя великим князем. Ну, хорошо, пусть он считает себя великим князем. Сам он даже не праправнук, прапраправнук императора. Он никакого права на великокняжеский титул не имеет", — уверен историк.

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Свадьба Романовых: венчание Великого князя Георгия прошло в Санкт-Петербурге
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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