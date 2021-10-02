Жертва "скопинского маньяка" предложила Андреасяну снять кино по её книге

Одна из двух девушек, которую четыре года удерживал у себя "скопинский маньяк", Екатерина Мартынова написала книгу под названием "Исповедь узницы подземелья", На основе книги будет создан фильм с рабочим названием "Несломленная". Работа над картиной стартует в 2022 году.

Режиссёр Сарик Андреасян в своём Instagram-аккаунте рассказал, что скоро начнутся съёмки фильма о Екатерине Мартыновой. Девушка пережила страшную травму, так как в начале нулевых её и ещё одну девочку пленил Виктор Мохов, которого прозвали "скопинским маньяком".

"Екатерина Мартынова одна из тех двух девочек которую около четырёх лет держал в подвале и насиловал "скопинский маньяк". За правами на книгу стояла очередь, но Екатерина лично написала мне письмо и сказала, что хотела бы, чтобы автор "Землетрясения” и "Непрощенного” экранизировал её историю", — объяснил Андреасян.

Кинодеятель пока не решил, какую роль он возьмёт на себя в съёмочном процессе — режиссёра или продюсера.

Андреасян подчеркнул, что фильм рассказывает историю не маньяка, а "девочки, которая, пройдя через ад, смогла начать новую жизнь".

Сама Екатерина Мартынова не будет сниматься в фильме.

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