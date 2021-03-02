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Зверь выходит на волю. Маньяк из Скопина отсидел свой срок

Общество

Город Скопин под Рязанью с ужасом ждет возвращения знаменитого маньяка по имени Виктор Мохов. Именно он в 2000 году похитил двух девушек-подростков и держал их в плену в подвале практически четыре года.

Зверь выходит на волю. Маньяк из Скопина отсидел свой срок

А сегодня он выходит на свободу, отбыв почти семнадцать лет в исправительной колонии. Как сообщает РИА "Новости", за время отбывания наказания ему дали отрицательную характеристику. Он слабо реагировал на воспитательные мероприятия, вину признал только частично и в целом "на путь исправления не стал".

Судимость Мохова будет погашена через шесть лет после выхода на свободу. Все это время он не сможет гулять по ночам, ходить на массовые мероприятия, покидать Скопинский район без разрешения. Отношений с родными маньяк не поддерживал.

Похищенных им девушек Мохов неоднократно насиловал, морил их голодом, держал в темноте, отбирал рожденных от него детей. Им лишь случайно удалось передать на свободу записку, и 4 мая 2004 года несчастных смогли вызволить.

В феврале на Кипре из тюрьмы сбежал бывший следователь из Республики Алтай, который ранее в России отбывал срок за массовые изнасилования.

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Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Наталия Красовская
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