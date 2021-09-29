В России испытывают новую вакцину от коронавируса "МИР-19"

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что новая вакцина от коронавируса "МИР-19" может быть зарегистрирована после того, как завершится вторая фаза испытаний в этом году.

Скворцова выразила надежду, что в этом году завершится вторая фаза. Третья фаза пройдёт уже после регистрации.

На сегодняшний день в России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса, самая популярная из которых — "Спутник V", которая одобрена в 70 странах мира. Также россияне могу привиться препаратами "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона-Н".

Для ревакцинации используется облегчённая версия "Спутника V" под названием "Спутник Лайт".

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