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Эксперт предложила уменьшить число контрольных в школах ради научных проектов

Общество

Число контрольных и проверочных работ в российских школах стоит скорректировать в пользу научных проектов, считает директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина.

Эксперт предложила уменьшить число контрольных в школах ради научных проектов

Уменьшить количество контрольных в учебных заведениях, чтобы обеспечить "методически обоснованный режим контроля знаний", поручил российский президент Владимир Путин.

Ирина Абанкина подтвердила в разговоре с Москвой 24 необходимость сокращения числа проверочных работ. По её словам, на ситуацию с контрольными давно жаловались педагоги.

Эксперт указала на связь между академическими достижениями школьников и стимулирующими выплатами учителям.

"Поэтому, когда надо показать хорошие результаты на всероссийских проверочных работах, к ним была специальная подготовка. Учителя серьезно усиливали контроль", — отметила Ирина Абанкина, добавив, что из-за пандемии коронавируса школьники зачастую не успевали подготовиться к проверочным работам.

Директор Института развития образования заявила о необходимости формирования у детей навыков самоконтроля. "Должно быть разумное сочетание внешнего контроля и системного формирования самоконтроля у ребенка", — уточнила Ирина Абанкина.

Она отметила, что знания школьников можно проверять в ходе проектной деятельности.

"Мы многократно говорим о проектной, исследовательской деятельности. Причем не только индивидуальной, но и групповой. … Эти формы деятельности нацелены на решение жизненно важных задач, а не просто оценки программы", — подчеркнула эксперт.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Наталия Красовская
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