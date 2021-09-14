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Миллионам россиян предрекли проблемы из-за отмены техосмотра автомобилей

Общество

Во вторник в Госдуму внесли законопроект об отмене обязательного технического осмотра для личного транспорта. При этом миллионы жителей России могут столкнуться с проблемами после того, как закон будет принят.

Миллионам россиян предрекли проблемы из-за отмены техосмотра автомобилей

Согласно документу, техосмотр планируется отменить для личных автомобилей и мотоциклов. Проводиться он будет только при постановке автомобиля на учет, а также смене владельца автомобиля (если транспортное средство старше четырех лет).

Pravda.Ru ранее сообщала, что законопроект был внесен "Единой Россией". Документ был поддержан в правительстве. При этом эксперты поддержали эту инициативу.

Однако вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что принятие законопроекта грозит проблемами миллионам человек. Дело в том, что законопроект не распространяется на коммерческий автотранспорт, в том числе такси.

Причём с проблемами, по мнению Шапарина, столкнуться не только владельцы легковых автомобилей. А все дело в том, что закроется большая часть пунктов техосмотра.

"В мае было 5,5 тысяч (пунктов техосмотра), а в июне уже 5 тысяч, они продолжат закрываться, хотя их и так было недостаточно в наших городах, особенно в малых городах. Следовательно, люди которые пытаются получить техосмотр на коммерческий транспорт, такой, как автобусы, грузовики и такси, столкнутся с тем, что им просто некуда будет приехать", - цитирует Антона Шапарина издание URA.Ru.

По его мнению, в случае закрытия пунктов техосмотра негде будет пройти эту процедуру и при регистрации нового автомобиля после покупки. Проблемы, считает Шапарин, могут затронуть до десяти миллионов человек.

По его мнению, процедура техосмотра можно было бы упростить, предоставив доступ на этот рынок автосервисам и автодилерам.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Наталия Красовская
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