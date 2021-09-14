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Лена Миро заступилась за одуревших без жён мигрантов

Общество

Звёздный обозреватель Елена Миро, известная своими скандальными суждениями, призвала не начинать войну против мигрантов. Поводом для высказывания стал инцидент с нападением для пенсионерку. Жители коттеджного посёлка, где произошло преступление, требуют выселить на родину всё общежитие, где живут выходцы из стран ближнего зарубежья.

Лена Миро заступилась за одуревших без жён мигрантов

Блогер Лена Миро славится своими резкими высказываниями. На это раз она призвала с пониманием отнестись к судьбе трудовых мигрантов.

Миро отмечает несомненную пользу, которую приносят трудяги из соседних государств.

"Я — за мигрантов. Однозначно — за. Благодаря им мы имеем относительно благоустроенную столицу и не разоряемся на коммунальных платежах. Кто метёт дороги? Кто кладёт плитку в коттеджных посёлках? Кто строит дома, убирает в них? А кто работает курьером, таксистом? Без мигрантов цены на то же такси были бы раз в пять выше. Да и не нашли бы москвичи с подмосквичами себе рабочих на стройку," — пишет Миро в своём Instagram-аккаунте.

Дальше она рассказывает о пугающем инциденте, который произошёл в Подмосковье.

"Ужасающий случай произошёл под Сергиевым посадом — 2 мигранта изнасиловали пенсионерку. Народ вышел на сход, обратились в МВД, подозреваемых задержали, а губернатор Воробьёв приказал выселить мигрантов из общежития", — рассказывает блогер.

Миро считает, что данное решение в корне неправильно. Она понимает, почему у гастарбайтеров "сносит крышу". Елена даже предлагает компромисс в данной ситуации.

"Мигранты есть. Они нужны. А вот порядка нет — чего только не происходит. И некоторые скажут, что мотивы насильников очевидны — молодые парни одурели без секса, но ведь и это можно предусмотреть в законе, ограничив пребывание вдали родного аула тремя месяцами. Потом пусть едут домой, отдыхают, а отдохнув, — возвращаются", — пишет блогер.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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