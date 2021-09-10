Сколько стоит жизнь: тайны даркнет-организаций приоткрыл эксперт

В четверг, 9 сентября, следователи в Ижевске задержали основателя даркнет-организации, члены которой занимались заказными убийствами. Журналисты Pravda.Ru узнали у Станислава Веселова, аналитика Московского антикоррупционного комитета, насколько легко можно получить подобную услугу и во сколько она обойдётся.

Киллеры используют даркнет

По данным эксперта, в даркнете есть киберпреступники, которые руководят организациями по заказным убийствам. Злоумышленники скрывают свои данные, что усложняет поимку. Эти люди действуют через:

IP-телефонию;

социальные сети;

электронную почту.

Однако аналитик отметил, что это далеко не всегда помогает преступникам:

"В течение определённого количества времени, безусловно, оперативники, следствие, ФСБ, МВД совместно с коллегами в других странах и регионах пробивают и вычисляют в самый кратчайший срок заказчиков и исполнителей".

Сколько стоит жизнь

По словам Станислава Веселова, стоимость услуги варьируется в зависимости от способа и обстоятельств убийства, а также кого именно нужно устранить. Для злоумышленников есть разница между предпринимателем и бывшим криминальным авторитетом. Вместе с этим аналитик подчеркнул, что человеческая жизнь бесценна.

"В основном нападают, допустим, или ночью, или же они понимают, что людей рядом нет, стреляют в упор. Преступники не могут до конца себя обезопасить. Это их минус. Плюс оперативников, потому что это быстро всё вычисляется. Везде существуют камеры видеонаблюдения. Есть всегда свидетельские показания", — объяснил специалист.

Он также рассказал, что такие злоумышленники обычно работают по предоплате. Стоимость заказа начинается с 300-500 тысяч рублей. Если жертвой должен стать политик или правоохранитель, то сумма становится выше, может достигать 10 миллионов и больше.

Наказание для киберпреступников

Если человека ранили, то обвиняемому могут вменить попытку убийства, за что дают 15-20 лет лишения свободы. В случае с несколькими смертями преступник рискует получить пожизненный срок.

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