Вирусные заболевания являются самыми распространёнными среди осенних болезней, именно их профилактикой стоит заняться в сентябре, рассказала врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.
Помимо борьбы с коронавирусной инфекцией, жителям страны стоит побеспокоиться о профилактике других заболеваний, распространённых в осеннюю пору, сообщает Москва 24. При этом их проявление зависит от возбудителя, это могут быть:
Среди самых распространённых болезней Людмила Лапа назвала следующие:
Кроме того, если не одеваться по погоде, не исключены также болезни мочеполовой системы: простатит, цистит и нефрит.
"При бактериальной инфекции это температура до 38, боль в горле, носоглотке, голове. Если это вирусное заболевание, обычно температура выше. Причем это зависит не только от вируса, но и от устойчивости иммунной системы. В такой ситуации нельзя заниматься самолечением, нужно идти к врачу", — резюмировала врач.
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