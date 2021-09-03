Врач рассказала о симптомах и профилактике осенних болезней

Вирусные заболевания являются самыми распространёнными среди осенних болезней, именно их профилактикой стоит заняться в сентябре, рассказала врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.

Помимо борьбы с коронавирусной инфекцией, жителям страны стоит побеспокоиться о профилактике других заболеваний, распространённых в осеннюю пору, сообщает Москва 24. При этом их проявление зависит от возбудителя, это могут быть:

бактериальные инфекции; вирусные заболевания.

Среди самых распространённых болезней Людмила Лапа назвала следующие:

ОРВИ;

грипп;

ангина;

гайморит.

Кроме того, если не одеваться по погоде, не исключены также болезни мочеполовой системы: простатит, цистит и нефрит.

"При бактериальной инфекции это температура до 38, боль в горле, носоглотке, голове. Если это вирусное заболевание, обычно температура выше. Причем это зависит не только от вируса, но и от устойчивости иммунной системы. В такой ситуации нельзя заниматься самолечением, нужно идти к врачу", — резюмировала врач.

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