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Автор Александр Шторм

Третья волна "накроет" прятавшихся и непривитых

Здоровье

Новая волна коронавируса ожидается в конце 2021-го — начале 2022 года. Об этом пишут журналисты издания Newsweek.

Третья волна "накроет" прятавшихся и непривитых

Очередной всплеск COVID, по мнению прессы, прогнозируется на сезон 2021-2022. То есть весь мир ждут локдауны, закрытые границы и переполненные реанимации.

Новые мутации будут снижать эффективность вакцин, и это уже не опасения, а практически установленный факт.

Как пишет в своем телеграм-канале Дмитрий Конаныхин, "профессиональные реаниматологи-пульмонологи ("ковидный" спецназ) снова выходят работать в красные зоны".

"Соответственно, начинается третья волна эпидемии — при наличии бесплатных вакцин. Страну ждёт третья волна трупов — когда на прививку очередей нет. Летом умирать будут ленивые идиоты", — грубо, но честно заявил эксперт.

СМИ отмечают, что московские больницы открывают дополнительные корпуса для заболевших коронавирусом. В столице постепенно растёт число заражённых.

  • 19 мая откроет двери новое отделение для больных "ковидом" в городской больнице № 52. Работникам больницы между тем объявили, что с июня она может полностью перепрофилироваться под работу с больными SARS-CoV-2.
  • Руководство Коммунарки на днях открыло два новых отделения для приёма заболевших. В резерве остаются ещё четыре отделения, которые располагаются в быстровозводимых корпусах.
  • В "ковидном" госпитале при ГКБ им. Юдина начинают работу новые блоки.
  • Из-за увеличения количества госпитализаций прибавление ждут и в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ). Там в ближайшие три дня откроются 900 дополнительных коек для больных.

Эксперты уже открыто говорят, что в Москве резко выросло число госпитализаций из-за коронавируса. Сейчас статистика показывает, что количество заболевших аналогично октябрю 2020-го. Всё это началось после майских праздников 2021 года в Москве.

Издание "Медуза" (признанное иноагентом) добавляет, что в конце апреля в больницы попадали в среднем около тысячи человек в день, а в последнюю неделю — больше 1200. По данным оперштаба, на 17 мая в стране заболели около 10 тысяч человек.

Ситуация не катастрофическая, но правильнее было бы назвать её угрожающе неопределенной. Даже более медленное, чем прошлой весной и осенью, распространение заболевания может привести к новому всплеску смертности от коронавируса.

Учёные при этом до сих пор не могут определиться, какова доля членов популяции, которая должна приобрести иммунитет, чтобы эпидемия была надёжно остановлена. Причиной этого является невозможность подсчитать точную долю переболевших.

Потому и сложно вывести число тех, кто уже получил иммунитет. Оценки отличаются на десятки процентных пунктов — от 50 и до 100%.

Как пояснили авторы паблика "Сплошной неформат", в последнюю пару недель прозвучало резко больше рассказов от "знакомых, что у них заразились родственники или друзья. Кто-то из них прятался, кто-то просто верил в лучшее. Почти никто не вакцинировался".

Вирус действительно может сейчас бить именно эту группу.

Плюс известно, что…

  1. Иммунитет после переболевания раз в десять хуже, чем после вакцины.
  2. Новые штаммы (особенно индийский) заражают сильнее.

К примеру, в Рязанской области зафиксировали резкий рост смертности. В первом квартале текущего года в области смертность увеличилась на треть (35%) — с 15,7 до 21,2 случая на тысячу жителей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

То есть убыль идёт существенная. Связано это с "ковидом" или бесконечными ДТП — не раскрывается.

"Началось всё, как и в прошлом году, с Москвы. Регионам — приготовиться", — резюмируют в соцсетях.

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Клеточный иммунитет человека и Ковид 19
Редактор: Елена Тимошкина
Темы пандемия коронавируса вакцина против коронавируса
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