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"Офицеры России" поблагодарили президента Казахстана за защиту русского языка

Общество

В Общероссийской организации "Офицеры России" поблагодарили президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за оперативную реакцию на их обращение по поводу использования русского языка в стране.

"Офицеры России" поблагодарили президента Казахстана за защиту русского языка

"Мы благодарим президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за оперативную и четкую реакцию на националистические выходки в Казахстане. Это совершенно конкретный посыл органам государственной власти и обществу. Наша общая задача — не допустить даже трещины в дружбе и братских отношениях между нашими народами и дать жесткий отпор выходкам провокаторов. Мы подтверждаем готовность оказать содействие казахским властям в этой работе, в том числе, на территории Казахстана, в том формате, в каком они посчитают нужным и правильным", — заявил председатель президиума организации, Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Выступая с ежегодным посланием 1 сентября, Касым-Жомарт Токаев заявил, что русский язык имеет в стране официальный статус, препятствовать его использованию нельзя.

"Русский язык обладает статусом официального языка. Его использование согласно нашему законодательству препятствовать нельзя. Нет никаких оснований полагать, что поле казахского языка слишком ограничено", — сказал Токаев.

В конце августа, после скандала с "языковыми патрулями", Сергей Липовой выразил готовность прибыть в Казахстан с делегацией Героев Советского Союза и Героев России для "проведения мероприятий в рамках общественной дипломатии и оказать любое другое содействия в целях стабилизации ситуации и недопущения разжигания розни между нашими братскими народами".

На это заявление отреагировали в незарегистрированной в Казахстане партии "Ел Тірегі", где пообещали, что "уничтожат" россиян, которые придут на их землю.

Сергей Липовой, комментируя это заявление Pravda. Ru, заметил, что в данном случае речь скорее может идти о работе для психиатров.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Наталия Красовская
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