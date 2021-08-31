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Единоросс Моисеев назвал недовольных Железноводском жителей и туристов "быдлом"

Общество

В Ставропольском крае секретарь "Единой России" Евгений Моисеев отозвался о критиках Железноводска в Instagram как о "быдле" и "озабоченных неудачниках" и сказал им не посещать город.

Единоросс Моисеев назвал недовольных Железноводском жителей и туристов "быдлом"

Обсуждение началось после поста политика о возможном лозунге для курорта. Евгений Моисеев предложил "Радость между ног". Он связал эту идею с велосипедной составляющей курортного города. Местные жители посчитали такое название возмутительным и пошлым.

Под этим постом туристка пожаловалась, что Железноводск утратил былую привлекательность и превратился в обычный город. Евгений Моисеев отреагировал на мнение женщины:

"Недорогая наша "быдло-недо-бедно-" озабоченная и потерянная душа — обходите наш город-курорт стороной. Здесь не место озабоченным неудачникам".

Не только туристка написала о неважном состоянии Железноводска. Его граждане заявили, что необходимо решить вопросы:

  • безработицы;
  • больших платежей за жилищно-коммунальные услуги.

После этого можно обсуждать лозунг для курорта.

"Сначала за потерянную страну ответьте, которую развалили так, что до сих пор собрать не можем", — ответил на это глава Евгений Моисеев.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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