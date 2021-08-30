"Шоу профессий" — уникальный профориентационный медиапроект для школьников

Два главных серьезных вопроса для учащихся средних и старших классов — "Кем я хочу стать?" и "Куда пойти учиться?". В условиях большого количества информации, школьникам, как правило, трудно сделать осознанный выбор своей будущей профессии. Для помощи учащимся в определении своего будущего в 2020 году был создан проект "Шоу профессий", который рассказывает о востребованных рабочих профессиях современно, интересно и наглядно.

"Шоу профессий" — это открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию, целью которых является популяризация рабочих профессий и образа профессионала, в том числе деятельности системы среднего профессионального образования, среди обучающихся общеобразовательных организаций.

В каждом выпуске "Шоу профессий" две команды участников соревнуются между собой в решении реального производственного кейса за определенное количество времени. Оценивают их работу профессиональные эксперты. Участниками шоу, в основном, выступают чемпионы Worldskills Junior. Более того, в конце выпуска зрителям предлагается выполнить домашнее задание для того, чтобы они попробовали себя в той или иной профессии.

Помимо соревнований между командами в каждом выпуске шоу говорится об истории появления профессии, интересных фактах, особенностях отрасли и перспективах для развития карьеры ребенка. Проект знакомит школьников, их родителей, учителей с ведущими образовательными организациями, куда можно поступить после 9 или 11 классов и получить соответствующие навыки по выбранной профессии.

Первый сезон "Шоу профессий" стартовал в 2020 году, в него вошли выпуски по 6 компетенциям:

"Производство мебели",

"Разработка виртуальной и дополненной реальности",

"Промышленная робототехника",

"Производственная сборка изделий авиационной техники",

"Ветеринария"

и "Инженерия космических систем".

Суммарное количество просмотров передачи составило более 2,5 миллионов.

Новые выпуски "Шоу профессий" стартуют в сентябре 2021 года. Ребята смогут познакомиться с такими профессиями, как:

сварщик,

электромонтажник,

повар,

ландшафтный дизайнер и др.

Проект "Шоу профессий" реализуется ФГБОУ ДПО "ИРПО" ("Институт развития профессионального образования") совместно с Центром стратегических проектов при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".

Все уроки можно посмотреть бесплатно в удобное время на YouTube канале "Шоу профессий": youtu.be/iUkO-pacl4w