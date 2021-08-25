EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Белорусского историка и обществоведа приговорили к полутора годам колонии
Учёные определили долю заболевающих COVID-19 среди привитых от него
"Ещё одни попрошайки": французы высмеяли стремление Украины вступить в ЕС
Кооператив "Бест Вей" приобрёл для пайщиков около 2150 объектов недвижимости
Возле Камы обнаружили тело второго пропавшего подростка
Активистка группы "Pussy Riot" получила год ограничения свободы
Дарья Митина: правда о талибах* в Афганистане
Эксперт: пенсионная система РФ прозрачна
ИГИЛ* собирается атаковать аэропорт Кабула

Специалист Качкаев оценил слова Путина о решении жилищного вопроса

Общество

Сегодня президент России Владимир Путин во время беседы с главой "ДОМ.РФ" Виталием Мутко заявил, что впервые в истории нашей страны есть возможность решить жилищный вопрос. Журналисты Pravda. Ru спросили у Павла Качкаева, заместителя председателя Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, почему решение проблемы появилось именно сейчас.

Специалист Качкаев оценил слова Путина о решении жилищного вопроса

Государство заботится

Павел Качкаев отметил, что в наше время есть множество мер государственной поддержки. Российские власти помогают приобрести жильё таким группам населения, как:

  • военнослужащие;
  • люди с ограниченными возможностями;
  • молодые семьи;
  • дети-сироты;
  • другие.

"Сейчас строим больше"

По мнению эксперта, в нашей стране стали строить больше домов, чем при советской власти. Специалист пояснил:

"Даже те 85 миллионов квадратных метров, которые мы в первые два-три года построили, это больше, чем строили жилья при советской власти".

Ипотечное кредитование

Кроме того, Павел Качкаев отметил ипотечное кредитование, благодаря которому граждане могут получить квартиры даже с ограниченными доходами. Эксперт объяснил:

"При советской власти, насколько я знаю, единственная возможность купить — это или получить у государства социальное жильё, или вступить в жилищно-строительный кооператив, купить квартиру. Но в ЖСК нужно было практически всю сумму вносить до завершения строительства за год или за полтора".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Прогноз цен на Недвижимость в России в 2021. Льготная ипотека новости.Что будет с ценами на квартиры
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Из дома выходить не надо: "путинские" 10 тысяч выплатят вместе с пенсией
Президент Эстонии призвала не вкладывать деньги в Украину
Невролог Игорь Орлов: "Пожилые люди больше реагируют не на повышение, а на снижение дозировки"
Белорусского историка и обществоведа приговорили к полутора годам колонии
Учёные определили долю заболевающих COVID-19 среди привитых от него
"Ещё одни попрошайки": французы высмеяли стремление Украины вступить в ЕС
Кооператив "Бест Вей" приобрёл для пайщиков около 2150 объектов недвижимости
Возле Камы обнаружили тело второго пропавшего подростка
В России снова усовершенствовали наградную систему
Активистка группы "Pussy Riot" получила год ограничения свободы
Популярное
Российский шоу-бизнес
Молодая жена Игоря Николаева вышла в свет в прозрачном платье

Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова заметно постройнела и позволила себе появиться на публике в прозрачном шифоновом платье.

Молодая жена Игоря Николаева вышла в свет в прозрачном платье
"Офицеры России" готовы объяснить русофобам в Казахстане, в чём они неправы
Бывший СССР
"Офицеры России" готовы объяснить русофобам в Казахстане, в чём они неправы
Мир. Новости мира
Последняя неподконтрольная талибам афганская провинция намерена сдаться
Новости Европы
Президенты стран Балтии и Польши в Киеве пообщались на тему Белоруссии
Василий Амирджанов В России снова усовершенствовали наградную систему Василий Амирджанов Усам Оздемиров "Сплотить усилия": как карбоновые полигоны объединят государство, науку и бизнес Усам Оздемиров Любовь Степушова Что стоит за приказом Путина Шойгу спасать украинцев в Афганистане Любовь Степушова
Домашние животные
Какие полезные для человека продукты категорически нельзя кошкам и собакам
Российский шоу-бизнес
Пугачёва в алом бомбере устроила сказочный концерт в деревне Грязь
Страны G7 не должны мешать странам ШОС в Афганистане
Мир. Новости мира
Страны G7 не должны мешать странам ШОС в Афганистане
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников