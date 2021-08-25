Специалист Качкаев оценил слова Путина о решении жилищного вопроса

Сегодня президент России Владимир Путин во время беседы с главой "ДОМ.РФ" Виталием Мутко заявил, что впервые в истории нашей страны есть возможность решить жилищный вопрос. Журналисты Pravda. Ru спросили у Павла Качкаева, заместителя председателя Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, почему решение проблемы появилось именно сейчас.

Государство заботится

Павел Качкаев отметил, что в наше время есть множество мер государственной поддержки. Российские власти помогают приобрести жильё таким группам населения, как:

военнослужащие;

люди с ограниченными возможностями;

молодые семьи;

дети-сироты;

другие.

"Сейчас строим больше"

По мнению эксперта, в нашей стране стали строить больше домов, чем при советской власти. Специалист пояснил:

"Даже те 85 миллионов квадратных метров, которые мы в первые два-три года построили, это больше, чем строили жилья при советской власти".

Ипотечное кредитование

Кроме того, Павел Качкаев отметил ипотечное кредитование, благодаря которому граждане могут получить квартиры даже с ограниченными доходами. Эксперт объяснил:

"При советской власти, насколько я знаю, единственная возможность купить — это или получить у государства социальное жильё, или вступить в жилищно-строительный кооператив, купить квартиру. Но в ЖСК нужно было практически всю сумму вносить до завершения строительства за год или за полтора".

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