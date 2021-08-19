Москвичка добилась возбуждения уголовного дела о домогательствах швейцарского дипломата в России Ива Россье. Прокуратура проанализировала материалы и запустила проверку.
Изначально женщине отказали в возбуждении уголовного дела, но это решение сотрудники прокуратуры признали незаконным. Адвокатом пострадавшей стал Александр Добровинский. Он прокомментировал дело:
"Надеюсь, бывший посол наденет швейцарские часы, возьмёт с собой швейцарский сыр и шоколад и приедет в Москву дать показания, и на этот раз скажет правду".
Ив Россье был коллегой москвички. Они вместе работали в швейцарском посольстве в России. Домогательства со стороны мужчины начались ещё в 2018 году. Пьяный посол ворвался в номер отеля и начал приставать. У женщины получилось вытолкнуть злоумышленника, но он не успокаивался. Поэтому в 2019 году москвичка обратилась в суд.
Она уволилась из посольства. Организация не выплатила ей пять миллионов рублей, которые накопились на счету за 17 лет.
В посольстве встали на сторону Ива Россье. Представители заявили:
"Данные заявления Натальи П. не соответствуют действительности и являются не только абсолютно лживыми и клеветническими по отношению к господину послу, но и направлены на дискредитацию всего посольства и его сотрудников".
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