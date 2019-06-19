Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил послу Швейцарии в Москве Иву Россье пословицу, которая отражает двустороннее сотрудничество стран в условиях санкций.
"Я знаю, что он [посол Швейцарии] был абсолютно искренен, когда сказал, что любит Россию, любит Москву. Если вдруг вы попадете под санкции, то вспомните еще одну пословицу: волков бояться — в лес не ходить", — сказал министр.
Глава МИД России принял участие в торжественной церемонии открытия нового здания швейцарского посольства в Москве. Швейцарский дипломат во время мероприятия прочитал шуточное стихотворение, посвященное ситуации в отношениях в Россией. Он также вспомнил несколько русских пословиц и поговорок, например, "нет худа без добра".
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