Чем опасен послеобеденный сон?

Специалисты считают, что рекомендация лечь и отдохнуть после еды появилась в советское время и больше не актуальна.

"В советских санаториях главным критерием прекрасного отдыха и лечения был набор веса при выписке. Это можно понять, так как люди в послевоенные годы в прямом смысле недоедали, поэтому набор массы тела для них был порой жизненно необходим", — рассказала врач-диетолог Ольга Лушникова изданию Москва 24.

В наше время люди не испытывают недостатка в продуктах питания, однако продолжают руководствоваться стереотипами прошлого, одним из которых является привычка отдохнуть после еды.

По мнению психологов, эта привычка также тянется из детства, так как в детском саду малышей укладывали на тихий час после еды. Однако то, что способствует росту детей, может привести к лишним килограммам у взрослых.

Лушникова советует совершать небольшую прогулку после обеда. "В этом случае глюкоза начнет активно расходоваться мышечной тканью, жировые запасы не пополнятся", — отметила она.

Тем не менее, послеобеденный сон может быть полезен, особенно после сильных переживаний или тяжелой ментальной нагрузки.

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