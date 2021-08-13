Астролог рассказала, что нельзя делать в пятницу, 13 августа

Пятница, 13-е известна как "день неприятностей". Суеверные люди верят, что в этот день нужно быть осторожнее.

О том, от каких дел стоит отказаться в пятницу, 13 августа, рассказала астролог Татьяна Кириллова.

Одинаковых пятниц, 13-е не существует, отметила эксперт. Конкретно в этот день лучше отказаться от переговоров и заключения договоров.

Также в этот день нужно контролировать свои эмоции, сообщает Москва 24.

Для некоторых дел сегодняшний день очень благоприятен. Например, для планирования и обдумывания дальнейших действий, уточнила Кириллова.

"Но если есть возможность вообще ничего не делать, то лучше ничего не делать. То есть лучше подумать, рассчитать, но конкретных шагов не предпринимать", — заключила астролог.

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