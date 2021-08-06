80-летний священник из Перми погасил долг в 620 тысяч рублей одним платежом

80-летний священнослужитель из Белогорского монастыря задолжал государству 620 тысяч рублей. В основном все взыскания были наложены на духовное лицо за нарушение правил дорожного движения.

Такой долг скопился у батюшки не за один день. Сообщается, что долгое время ему присылали уведомления и выписывали новые штрафы за неоплату старых, однако его это не слишком волновало. Он не вносил на счёт деньги даже для частичного погашения платежа.

По данным службы судебных приставов, священнослужитель являлся владельцем нескольких автомобилей и получал пенсию, из которой в результате по запросу в ПФР стали в принудительном порядке вычитать деньги на оплату долга.

Сразу после этого 80-летний священник откуда-то нашёл деньги и погасил всю задолженность одним платежом, переведя на депозитный счёт отдела судебных приставов почти полмиллиона рублей, сообщает РИА Новости.

На данный момент одновременно с обещаниями депутатов оплатить счета Россиян за ЖКУ жёсткость мер взыскания средств с должников только увеличивается. Однако это касается только тех граждан, которые не предпринимают мер по частичному погашению долга.

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