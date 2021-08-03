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В Ростовской области ужесточат "антиковидные" ограничения

Общество

Противокоронавирусные ограничения планируется ужесточить в Ростовской области с 4 августа.

В Ростовской области ужесточат "антиковидные" ограничения

В соответствии с постановлением, которое подписал 3 августа глава региона Василий Голубев, со среды, 4 августа, МФЦ, почтовые отделения, социальные фонды в области можно будет посетить только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса, справки о перенесённом менее полугода назад COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее, чем за три дня перед визитом.

Один из перечисленных документов придётся представить, чтобы заселиться в общежитие, попасть в фитнес-клуб или спортзал, а также поесть в кафе или ресторане.

В заведениях общепита, кинотеатрах и других учреждениях культуры можно будет заполнить не более 30% мест. В спортзалах и фитнес-центрах на одного посетителя должно приходиться не менее чем 10 квадратных метров площади.

Спортивные мероприятия в регионе планируется проводить без зрителей. В парках не будут работать аттракционы. В ТРЦ запретят торговлю с островков и работу фудкортов.

В медучреждениях региона приостановят профосмотры и плановую госпитализацию, а также ограничат предоставление плановой помощи.

Компаниям-перевозчикам предписали не допускать в общественный транспорт и такси пассажиров без масок или респираторов.

По данным областного правительства, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 110937 случаев COVID-19. 97941 заболевших выздоровели, 5259 скончались.

За последние сутки в области выявлено 444 заразившихся коронавирусом, зафиксировано 18 случаев летального исхода заболевания.

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