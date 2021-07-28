Эксперты рассказали, какие плюсы и минусы есть у отмены штампов в паспорте

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отменил прежде обязательные отметки в паспортах. Среди них — данные о браке и детях. Дмитрий Зацаринский, судья и преподаватель МГУУ правительства Москвы, поделился мнением о новом законе для NEWS. ru.

По словам эксперта, решение властей напоминает имитацию бурной деятельности, потому что у закона нет оснований. Дмитрий Зацаринский подчеркнул:

"Я, честно говоря, в недоумении. Не было никакого общественного резонанса, чтобы принять такое решение. Не было никаких запросов в обществе. В этих новшествах больше негативных моментов, чем положительных".

Юристы отметили, что закон обрадует чиновников, которые хотят скрыть наличие жены и детей с богатым имуществом. Также мошенникам станет легче продавать недвижимость без согласия партнёра. Кроме того, аферисты смогут чаще заключать несколько брачных союзов одновременно.

Среди положительных моментов нововведения специалисты отмечают возможность женщины не говорить работодателю о наличии мужа или маленьких детей, что часто является причиной отказа в трудоустройстве. Ещё есть мнение, что отказ от большинства обязательных штампов в паспорте — подготовка к электронным документам.

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