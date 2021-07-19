Мы делили округа: Мишустин "закурировал" вице-премьеров

Рассказанный Владимиром Путиным план по назначению кураторов "отдельных территорий" успешно реализован. Все восемь федеральных округов РФ получили кураторов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мы делили округа: кому какой достался

Прямая линия с Владимиром Путиным, 2021 г.

Напомним, что вопрос с кураторством поднимался ещё в ходе прямой линии с президентом РФ.

"Мы договорились о том, что председатель правительства представит предложения, связанные с тем, чтобы вице-премьеры занимались кураторством отдельных территорий", — сказал тогда президент.

И, как выяснилось, в долгий ящик дело откладывать не стали. Федеральные округа поделили следующим образом:

Центральный — Дмитрий Григоренко; Сибирский — Виктория Абрамченко; Северо-Западный — Татьяна Голикова; Уральский — Юрий Борисов; Южный — Марат Хуснуллин; Приволжский — Дмитрий Чернышенко; Северо-Кавказский — Александр Новак; Дальневосточный — Юрий Трутнев.

Задачи кураторов: проверять и развивать

Михаил Мишустин

Заниматься, объяснил Мишустин, кураторы будут самыми разными вещами. Им предстоит принять ответственность за социальное развитие территорий округа, а также проконтролировать расходование бюджетов и экономический рост.

"Также предельно внимательно следует отнестись к решению задач по обеспечению экономического роста округов, повышению их инвестиционной привлекательности, поддержке малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест", — уточнил премьер.

На этаж выше: кто организует кураторов

Конечно же, нововведение не могло обойтись без "надстройки" в виде правительственной комиссии. Представители комиссии помогут скоординировать действия кураторов.

"Комиссию возглавляет Марат Шакирзянович Хуснуллин. Это позволит наладить эффективное взаимодействие между округами, что особенно важно с учетом необходимости совместной работы по реализации масштабных инфраструктурных проектов в регионах на стыке различных отраслей", — добавил Мишустин.

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