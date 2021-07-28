ГБУ "Ритуал" рассказало о преемственности поколений работников похоронной сферы

В социальных сетях ГБУ "Ритуал" опубликован видеосюжет о трех поколениях женщин, которые посвятили свою жизнь работе в крематориях.

"Это мое первое место работы. До ритуала я училась в школе, потом в коллеже музыкально-театрального искусства. Вся моя семья работает и работала в ритуале. Я все это с детства наблюдала, мне это было очень близко по моему духу. Меня в ритуал привели мои родители. Хоть и получила музыкальное образование, но захотела продолжить сферу своих родителей", — рассказала младшая представительница семьи, организатор похорон в Хованском крематории Елизавета Внукова.

Ее мать, Елена Внукова, работает в ритуальной сфере уже более 30 лет, в Николо-Архангельском крематории. Начинала с ритуального зала, потом работала на выдаче праха, продолжает свою деятельность на оформлении документов.

"Мои родители сами мне предложили пойти, я сначала не соглашалась — данная сфера была сложной в эмоциональном плане. Сначала хотела отказаться, думала, что не смогу работать. Потом со временем я это пересмотрела", — отметила Елена Внукова.

Мать Елены и бабушка Елизаветы Галина Котова начала работать в крематории в 1972 году и вскоре вышла замуж за коллегу. С высоты своего опыта она убеждена, что в прощальном зале могут работать только добрые по отношению к прощающимся люди, которые искренне сопереживают их утрате.

Елизавета Внукова рассказала, что во время первой церемонии прощания она расплакалась, сочувствовала и скорбела вместе с людьми. По словам Галины Котовой, со временем работа в зале не становится легче в эмоциональном плане — горе остается горем.