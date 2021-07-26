Bellingcat намерен выпустить расследование о "вагнергейте" 29 июля

Руководитель отдела расследований Bellingcat Христо Грозев объявил о скором выходе расследования о задержании 33 россиян в Белоруссии.
По словам болгарского журналиста, материал выйдет в годовщину инцидента — 29 июля. Об этом также рассказал телеведущий Дмитрий Гордон, который и раньше сообщал о различных датах выхода расследования. По его словам, причиной постоянных переносов является коронавирус.
Изначально релиз фильма-расследования должен был состояться 5 марта, но Грозев заявил, что необходимо доснять новый материал. Потом в дело якобы вмешивались разведки разных стран, а в итоге даже ходили слухи, что Bellingcat получил внушительную сумму денег, чтобы расследование не вышло.
Речь идет о расследовании задержания в Минске 33 россиян, которых пытались выдать за сотрудников "ЧВК Вагнера" и передать украинским властям. Изначально они должны были сесть на самолет, который бы экстренно сел на Украине, после чего местные спецслужбы захватили бы россиян.
Однако в последний момент операция была сорвана на самом высшем уровне. Теперь президент Украины Владимир Зеленский может стать фигурантом дела о госизмене, этого требуют местные националисты.
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